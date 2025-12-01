09:00  01 грудня
01 грудня 2025, 07:28

РФ розгортає масштабну русифікацію Донбасу, Запоріжжя та Херсону – СЗР

01 грудня 2025, 07:28
Ілюстративне фото: СЗР
Володимир Путін підписав указ про нову стратегію державної національної політики РФ до 2036 року

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає RegioNews.

Документ передбачає формування однорідної громадянської ідентичності та масштабну інтеграцію тимчасово окупованих українських територій через пропаганду.

За даними СЗР, ключовим елементом стратегії є окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росія планує активне розгортання пропагандистських програм для усунення проявів української національної свідомості, зміцнення статусу російської мови та формування загальноросійської ідентичності.

Кремль очікує, що до 2036 року 95% населення країни ідентифікуватимуть себе як "русскій", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85%.

Стратегія також приділяє увагу "внутрішнім загрозам" – русофобії, викривленню історії, діям "недружніх країн" та ризикам виникнення етнічних анклавів. Уряд РФ планує використовувати соцмережі та відеоплатформи для популяризації "традиційних цінностей".

Окремим завданням Кремля є формування за кордоном "об'єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави, незважаючи на посилення етноцентричних наративів усередині країни.

СЗР підкреслює, що нова стратегія фактично спрямована на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти проводять в школах насильну русифікацію. За даними Центру національного спротиву, через погрози, репресії та примусову русифікацію більшість персоналу зі шкіл пішла. Залишились лише деякі "лояльні" кадри, які були готові виконувати накази окупантів. Їхнє завдання вже не освіта, а формування слухняного покоління з російською пропагандою.

