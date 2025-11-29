Последний день осени: что ждать от погоды в регионах Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни в Украине прогнозируется прохладная погода, ночью и утром местами туман

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews .

По данным синоптиков, 30 ноября – 1 декабря в южной части страны, а также 30 ноября в Закарпатье и Прикарпатье, 1 декабря в большинстве центральных областей прогнозируются небольшие и умеренные дожди.

На остальной территории 2 декабря осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов. В южных областях ночью 4-9°, днем 7-12°.

30 ноября – 1 декабря в западных областях, Житомирской и Винницкой областях, а 2 декабря в Украине местами ночью и утром возможен туман.

В Киеве в ближайшие три дня без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью 1-5°, днем 4-8°, ветер восточный и северо-восточный 3-8 м/с.

Напомним, зима 2026 года в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, охватывающего в этом году большую территорию, чем обычно.