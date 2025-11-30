Небезпечна погода майже по всій Україні: рятувальники зробили попередження на 1 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.
Зазначається, що у понеділок, 1 грудня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту", – додали у ДСНС.
Як повідомлялось, осінь 2025 завершиться прохолодною погодою. Уночі та вранці очікується туман, подекуди пройдуть дощі.
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопадаВсі новини »
28 листопада 2025, 20:41Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
27 листопада 2025, 18:29Сніг, ожеледиця і хуртовини: українців попередили про ускладнення погодних умов
22 листопада 2025, 09:15
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні змінять правила розподілу новобранців між бойовими бригадами
30 листопада 2025, 17:33Новим главою Офісу Президента може стати кадровий військовий
30 листопада 2025, 16:35Українські військові випробовують нове озброєння для протидії російським КАБам
30 листопада 2025, 16:20Україна та США розпочали переговори про шляхи досягнення "достойного миру"
30 листопада 2025, 15:59Сили оборони зупинили росіян біля Гуляйполя
30 листопада 2025, 15:49У деяких районах Києва після ракетної атаки досі не відновлено електропостачання
30 листопада 2025, 15:19Про справедливий мир найбільше фантазують прихильники довговічної війни
30 листопада 2025, 14:58Зеленський досі не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість Єрмака
30 листопада 2025, 14:43На Сумщині спостерігаються перебої зі світлом та водою через російську атаку
30 листопада 2025, 14:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »