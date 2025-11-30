17:04  30 листопада
Небезпечна погода майже по всій Україні: рятувальники зробили попередження на 1 грудня
14:08  30 листопада
На одному з найкращих пляжів Одеси незаконно збудували готель
13:55  30 листопада
На Черкащині нетвереза водійка за день скоїла три ДТП
30 листопада 2025, 17:04

Небезпечна погода майже по всій Україні: рятувальники зробили попередження на 1 грудня

30 листопада 2025, 17:04
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що у понеділок, 1 грудня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту", – додали у ДСНС.

Як повідомлялось, осінь 2025 завершиться прохолодною погодою. Уночі та вранці очікується туман, подекуди пройдуть дощі.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
