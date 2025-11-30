Небезпечна погода майже по всій Україні: рятувальники зробили попередження на 1 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що у понеділок, 1 грудня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладення руху транспорту", – додали у ДСНС.

Як повідомлялось, осінь 2025 завершиться прохолодною погодою. Уночі та вранці очікується туман, подекуди пройдуть дощі.