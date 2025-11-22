Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий

иллюстративное фото: из открытых источников

В ГСЧС предупредили об усложнении погодных условий 22-24 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается, в связи с перемещением через территорию Украины циклонов в западных областях ожидается усложнение погодных условий:

22-23 ноября выпадает умеренный, местами значительный снег (образование снежного покрова высотой 5-15 см, во Львовской и Ивано-Франковской 20-30 см), будут наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метели;

24 ноября ослабление и прекращение осадков и явлений, понижение температуры до 3-10° мороза.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу и воскресенье циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины. По прогнозам синоптиков, там ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега и гололедица.