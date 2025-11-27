Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха

иллюстративное фото: из открытых источников

В центральных, большинстве северных, Одесской и Черновицкой областях ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Ночью и утром в Украине кроме северных и большинства западных областей местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла.

На юге и юго-востоке страны до 9°, днем 7-12°, на юге страны до 15°. В северных, Винницкой и Черкасской областях 3-8° тепла.

В Киеве завтра ожидается дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5°.

Как сообщалось, в четверг, 27-го ноября, холоднее всего будет в западных областях , +2…+6°. Теплее всего будет на юге и в Крыму – до +20.