27 ноября 2025, 18:29

Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха

27 ноября 2025, 18:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В центральных, большинстве северных, Одесской и Черновицкой областях ночью умеренный, днем местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Ночью и утром в Украине кроме северных и большинства западных областей местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла.

На юге и юго-востоке страны до 9°, днем 7-12°, на юге страны до 15°. В северных, Винницкой и Черкасской областях 3-8° тепла.

В Киеве завтра ожидается дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5°.

Как сообщалось, в четверг, 27-го ноября, холоднее всего будет в западных областях , +2…+6°. Теплее всего будет на юге и в Крыму – до +20.

погода прогноз Синоптики похолодание
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
