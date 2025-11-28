Стало известно, какой будет погода в конце ноября

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу и воскресенье, 29 и 30 ноября, в Украине будет умеренно тепло или умеренно прохладно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Завтра в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+8 градусов, на юге и Днепропетровщине столбики термометров поднимутся до +9…+13 градусов.

Небольшие дожди возможны в субботу на севере Украины, а в воскресенье – в южной части.

На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве 29 ноября местами дождь, 30 ноября без осадков. Завтра +8, в воскресенье +6 градусов.

Как сообщалось, зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, охватывающего в этом году большую территорию, чем обычно.