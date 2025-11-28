Алексея Кулебу уволят с должности вице-премьера, – нардеп
Перед этим в Раде зарегистрировали постановление об увольнении вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы
Об уходе вице-премьера сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
"Алексей Кулеба тоже на выход", – написал он в Телеграмме.
Ранее мы сообщали, что вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба, отвечавший за региональную политику, готовится подать заявление на увольнение.
Отмечается, что это решение принято на фоне общественного резонанса по неподготовленным объектам энергетики и скандалу, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем.
На место Кулебы рассматривают бывшую министерку финансов Оксану Маркарову.
Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский встретился с экспослом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили возможные направления сотрудничества в будущем. Президент также отметил, что ценит готовность Маркаровой и дальше работать ради Украины.
