Експосолка України у США Маркарова отримала нову посаду
Зеленський призначив Маркарову радником із питань відбудови України та інвестицій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Телеграмі.
"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою", – повідомив президент.
Як повідомлялось, колишня посолка України у США Оксана Маркарова відмовилася від посади керівниці Офісу Президента замість Андрія Єрмака
