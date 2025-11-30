Експосолка України у США Маркарова отримала нову посаду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Телеграмі.

"Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою", – повідомив президент.

Як повідомлялось, колишня посолка України у США Оксана Маркарова відмовилася від посади керівниці Офісу Президента замість Андрія Єрмака