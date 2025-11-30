Украина и Норвегия будут совместно производить дроны

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские и норвежские специалисты будут совместно производить дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", – сообщил он.

Шмигаль отметил, что следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", – добавил министр.

Как сообщалось, в Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн. грн. Речь идет о модели Autel EVO Max 4T. Эта модель отличается своей мощностью и эффективностью – имеет возможность полета до 42 мин. Его используют для съемки местности в труднодоступных местах или разведки. Коптер может подниматься на высоту до 7000 м и имеет 20 км диапазон передачи изображения и возможность летать в ветреную погоду. Для защиты от пыли и грязи коптер имеет защиту IP43 класса.