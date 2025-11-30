14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
12:59  30 ноября
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2025, 11:57

Украина и Норвегия будут совместно производить дроны

30 ноября 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские и норвежские специалисты будут совместно производить дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Это важный шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины", – сообщил он.

Шмигаль отметил, что следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", – добавил министр.

Как сообщалось, в Минобороны заказали 5 тысяч китайских дронов на 777 млн. грн. Речь идет о модели Autel EVO Max 4T. Эта модель отличается своей мощностью и эффективностью – имеет возможность полета до 42 мин. Его используют для съемки местности в труднодоступных местах или разведки. Коптер может подниматься на высоту до 7000 м и имеет 20 км диапазон передачи изображения и возможность летать в ветреную погоду. Для защиты от пыли и грязи коптер имеет защиту IP43 класса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина производство Норвегия дрон Шмыгаль
Названо новое условие для вступления Украины в ЕС
28 ноября 2025, 19:25
Украинские АЭС после атак РФ полностью восстановили мощность – МАГАТЭ
28 ноября 2025, 10:35
ЕС готовит новый оборонный транш для Украины: 80 млн евро на дроны и ПВО
27 ноября 2025, 21:02
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В некоторых районах Киева после ракетной атаки до сих пор не возобновлено электроснабжение
30 ноября 2025, 15:19
О справедливом мире больше всего фантазируют сторонники долговечной войны
30 ноября 2025, 14:58
Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака
30 ноября 2025, 14:43
В Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой из-за российской атаки
30 ноября 2025, 14:30
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
30 ноября 2025, 14:08
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
30 ноября 2025, 13:55
Кто будет новым главой Офиса Президента и почему это не имеет значения
30 ноября 2025, 13:43
Экспосолка Украины в США Маркарова получила новую должность
30 ноября 2025, 13:22
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине
30 ноября 2025, 12:59
На четвертый год войны Украина ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла"
30 ноября 2025, 12:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »