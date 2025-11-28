Украинские АЭС после атак РФ полностью восстановили мощность – МАГАТЭ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские атомные электростанции, находящиеся под контролем Киева – Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская – полностью восстановили свою мощность после российских атак на энергетику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В заявлении агентства отмечено, что все энергоблоки на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС снова работают на полную мощность.

"Почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все потерянные во время атак все высоковольтные линии электропередачи восстановлены", – сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что после нескольких длительных атак РФ на украинскую энергетику МАГАТЭ отправит миссию для осмотра критически важных подстанций. Повреждение этих объектов может оказать серьезное влияние на работу АЭС и ядерную безопасность. Это будет уже шестая подобная миссия агентства.

Напомним, в результате российской атаки 19 ноября Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены дополнительно снизить объемы генерации электроэнергии. После атак 4 из 9 реакторов были вынуждены снизить свою мощность.