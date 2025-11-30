12:10  30 листопада
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
10:05  30 листопада
У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою
08:53  30 листопада
Внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано багатоповерхівку, є жертва та постраждалі
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2025, 11:57

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони

30 листопада 2025, 11:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські та норвезькі спеціалісти спільно вироблятимуть дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", – повідомив він.

Шмигаль зазначив, що наступний етап – це швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", – додам міністр.

Як повідомлялось, у Міноборони замовили 5 тисяч китайських дронів на 777 млн грн. Йдеться про модель Autel EVO Max 4T. Ця модель відзначається своєю потужністю та ефективністю – має можливість польоту до 42 хв. Його використовують для зйомки місцевості у важкодоступних місцях, або розвідки. Коптер здатний підніматися на висоту до 7000 м та має 20 км діапазон передачі зображення та можливість літати у вітряну погоду. Для захисту від пилу та бруду коптер має захист IP43 класу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна виробництво Норвегія дрон Шмигаль
Названо нову умову для вступу України в ЄС
28 листопада 2025, 19:25
Українські АЕС після атак РФ повністю відновили потужність – МАГАТЕ
28 листопада 2025, 10:35
ЄС готує новий оборонний транш для України: 80 млн євро на дрони та ППО
27 листопада 2025, 21:02
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Росіяни прорвали українську оборону на Дніпропетровщині
30 листопада 2025, 12:59
На четвертий рік війни Україна ввела санкції проти російських "Роснєфті" і "Лукойла"
30 листопада 2025, 12:41
У Миколаєві пролунали потужні вибухи
30 листопада 2025, 12:10
Просто чекати, поки Росія сама розвалиться, – це стратегічна ілюзія
30 листопада 2025, 11:45
Після звільнення Єрмак відвідав Офіс президента і розмовляв із Зеленським, – нардеп
30 листопада 2025, 11:19
Втрати РФ на війні в Україні: у Генштабі назвали кількість знищених загарбників
30 листопада 2025, 10:19
У Тернополі подружжя назвало дитину Іудою
30 листопада 2025, 10:05
Уперше Єрмака звинуватив у корупції Дмитро Штанько – його під конвоєм відправили у Бахмут
30 листопада 2025, 09:29
Внаслідок російської атаки на Київщині зруйновано багатоповерхівку, є жертва та постраждалі
30 листопада 2025, 08:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »