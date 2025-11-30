Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", – повідомив він.

Шмигаль зазначив, що наступний етап – це швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", – додам міністр.

Як повідомлялось, у Міноборони замовили 5 тисяч китайських дронів на 777 млн грн. Йдеться про модель Autel EVO Max 4T. Ця модель відзначається своєю потужністю та ефективністю – має можливість польоту до 42 хв. Його використовують для зйомки місцевості у важкодоступних місцях, або розвідки. Коптер здатний підніматися на висоту до 7000 м та має 20 км діапазон передачі зображення та можливість літати у вітряну погоду. Для захисту від пилу та бруду коптер має захист IP43 класу.