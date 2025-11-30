Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони
Українські та норвезькі спеціалісти спільно вироблятимуть дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", – повідомив він.
Шмигаль зазначив, що наступний етап – це швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", – додам міністр.
