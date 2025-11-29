Останній день осені: що чекати від погоди у регіонах України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими днями в Україні прогнозується прохолодна погода, вночі та вранці місцями туман

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

За даними синоптиків, 30 листопада – 1 грудня у південній частині країни, а також 30 листопада на Закарпатті та Прикарпатті, 1 грудня в більшості центральних областей прогнозуються невеликі та помірні дощі.

На решті території 2 грудня опадів не очікується.

Температура повітря вночі складе 0-5° тепла, вдень 3-8°. У південних областях вночі 4-9°, вдень 7-12°.

30 листопада – 1 грудня у західних областях, Житомирській та Вінницькій областях, а 2 грудня в Україні місцями вночі та вранці можливий туман.

У Києві найближчими трьома днями без істотних опадів, вночі та вранці туман. Температура вночі 1-5°, вдень 4-8°, вітер східний та північно-східний 3–8 м/с.

Нагадаємо, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.