29 листопада 2025, 11:13

Росія запустила по Україні 36 ракет і майже 600 дронів: скільки збила ППО

29 листопада 2025, 11:13
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 29 листопада російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників, аеробалістичних та крилатих ракет. Основний напрямок атаки – Київщина

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних Сил, радіотехнічними підрозділами було виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу:

  • 36 ракет (аеробалістичні, крилаті та керовані авіаційні);
  • 596 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера та інших.

Серед застосованих ракет:

  • 5 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" (Рязанська обл., РФ);
  • 23 крилаті Х-101/Іскандер-К (Ростовська обл., РФ);
  • 4 балістичні "Іскандер-М" (Брянська та Ростовська обл., РФ);
  • 4 керовані авіаційні Х-59/69 (Курська обл., РФ).

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 577 повітряних цілей.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а уламки збитих цілей падали на 17 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада окупанти атакували Київ. Відомо, що внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них – дитина. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці.

Окрім того, російські війська завдали ударів по Броварському та Фастівському районах Київської області. У Броварах двоє людей зазнали поранень.

