Более 120 тысяч украинских ребят в возрасте 18-22 лет уехали из Украины

фото: tsn.ua

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет продолжают уезжать из Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп Роман Костенко.

"121 тыс украинских ребят в возрасте 18-22 лет уехали из Украины", – заявил он в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что из Украины за два месяца, начиная с 28 августа 2025 года, уехало почти 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Этому способствовала отмена запрета на выезд для этой возрастной группы, введенная правительством.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предлагал снизить возраст призыва из-за нехватки военнослужащих в Украине. По его мнению, этот возраст следует снизить до 22-23 лет.