Понад 120 тисяч українських хлопців віком 18-22 років виїхали з України
Чоловіки віком від 18 до 22 років продовжують виїжджати з України
Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Роман Костенко.
"121 тис українських хлопців віком 18-22 років виїхали з України", – заявив він у розмові із журналістами.
Раніше повідомлялось, що з України за два місяці, починаючи з 28 серпня 2025 року, виїхало майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років. Цьому сприяло скасування заборони на виїзд для цієї вікової групи, запроваджене урядом.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко пропонував знизити вік призову через нестачу військовослужбовців в Україні. На його думку, цей вік треба знизити до 22-23 років.
Одна із країн ЄС мотивуватиме українців повертатися додому: що пропонуютьВсі новини »
27 листопада 2025, 23:41Стало відомо, скільки ветеранів буде в Україні після війни
27 листопада 2025, 23:26Стало відомо, скільки укриттів є в Україні
27 листопада 2025, 21:31
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Зеленський вчинив правильно, звільнивши Єрмака
28 листопада 2025, 23:39Стало відомо, хто замість Єрмака зустрінеться із посланцем Трампа Віткоффом
28 листопада 2025, 23:11Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
28 листопада 2025, 22:35"Масштаби брехні вражають": Сирський прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку
28 листопада 2025, 22:35В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
28 листопада 2025, 22:21Донька бізнесмена Гаріка Корогодського долучилась до ЗСУ
28 листопада 2025, 22:15"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58"Це була сцена про бандитів": співачка FIЇNKA розповіла, як чоловік робив їй пропозицію
28 листопада 2025, 21:35В Україні дорожчають яйця: скільки коштує десяток в популярних супермаркетах
28 листопада 2025, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »