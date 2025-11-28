Понад 120 тисяч українських хлопців віком 18-22 років виїхали з України

фото: tsn.ua

Чоловіки віком від 18 до 22 років продовжують виїжджати з України

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп Роман Костенко.

"121 тис українських хлопців віком 18-22 років виїхали з України", – заявив він у розмові із журналістами.

Раніше повідомлялось, що з України за два місяці, починаючи з 28 серпня 2025 року, виїхало майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років. Цьому сприяло скасування заборони на виїзд для цієї вікової групи, запроваджене урядом.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко пропонував знизити вік призову через нестачу військовослужбовців в Україні. На його думку, цей вік треба знизити до 22-23 років.