27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 21:31

Стало известно, сколько укрытий есть в Украине

27 ноября 2025, 21:31
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине на ноябрь 2025 года насчитывается более 62 тысяч укрытий, которые могут вместить половину населения страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на цитирующий "Укринформ" брифинг министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По его словам, система укрытий насчитывает более 62 тысяч объектов. Это много, но недостаточно.

В общем, укрытия могут вместить половину населения страны, но в прифронтовых регионах таких объектов не хватает.

Известно, что с начала 2025 года было построено 2685 укрытий. В первую очередь, согласно разработанной стратегии укрытия создают в важных объектах – учреждениях образования, больницах, общественных местах и т.д.

Напомним, по состоянию на начало марта 2025 года на подконтрольной правительству Украины территории находилось 62 655 объектов, которые обеспечивали укрытие 48,8% населения.

