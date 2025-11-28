Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
У суботу та неділю, 29 і 30 листопада, в Україні буде помірно тепло або помірно прохолодно
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
Завтра упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +4…+8 градусів, на півдні та на Дніпропетровщині стовпчики термометрів піднімуться до +9…+13 градусів.
Невеликі дощі ймовірні в суботу на півночі України, а в неділю – у південній частині.
На решті території – без істотних опадів.
У Києві 29-го листопада місцями дощ, 30-го листопада без опадів. Завтра +8, у неділю +6 градусів.
Як повідомлялось, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.
