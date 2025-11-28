21:02  28 листопада
20:41  28 листопада
20:15  28 листопада
28 листопада 2025, 20:41

Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада

28 листопада 2025, 20:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу та неділю, 29 і 30 листопада, в Україні буде помірно тепло або помірно прохолодно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Завтра упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +4…+8 градусів, на півдні та на Дніпропетровщині стовпчики термометрів піднімуться до +9…+13 градусів.

Невеликі дощі ймовірні в суботу на півночі України, а в неділю – у південній частині.

На решті території – без істотних опадів.

У Києві 29-го листопада місцями дощ, 30-го листопада без опадів. Завтра +8, у неділю +6 градусів.

Як повідомлялось, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. Причиною стане висока активність арктичного центру, який цього року охоплює більшу територію, ніж зазвичай.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
