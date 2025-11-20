13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 13:37

В Украину идет потепление до +20 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 21 ноября, в Украине ожидается потепление. В большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +9…+14 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, на юге и кое-где в центре ожидается +12…+18 градусов, в Крыму и Херсонской области до +20 градусов.

В северной части завтра будет +8…+12 градусов.

В западных областях сохранится холодная погода, +2…+7 градусов.

"Дожди завтра пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях – дождь и мокрый снег, на юге и на востоке – без осадков", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра будет облачная влажная погода с дождем. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

Как сообщалось, 20 ноября в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14. Местами небольшой дождь возможен в западных областях, в северных областях без существенных осадков.

