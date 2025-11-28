Олексія Кулебу звільнять із посади віцепрем'єра, – нардеп

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Перед цим у Раді зареєстрували постанову про звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби

Про звільнення віцепрем'єра повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Олексій Кулеба теж на вихід", – написав він у Телеграмі.

Раніше ми повідомляли, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба, який відповідав за регіональну політику, готується подати заяву на звільнення.

Зазначається, що це рішення ухвалене на тлі суспільного резонансу щодо непідготовлених об'єктів енергетики та скандалу, пов'язаного з бізнесменом Тимуром Міндічем.

На місце Кулеби розглядають колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову.

Нагадаємо, 14 листопада Володимир Зеленський зустрівся з експослом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили можливі напрями співпраці у майбутньому. Президент також зауважив, що цінує готовність Маркарової й надалі працювати заради України.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського