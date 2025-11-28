21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 18:33

Олексія Кулебу звільнять із посади віцепрем'єра, – нардеп

28 листопада 2025, 18:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Перед цим у Раді зареєстрували постанову про звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби

Про звільнення віцепрем'єра повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Олексій Кулеба теж на вихід", – написав він у Телеграмі.

Раніше ми повідомляли, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба, який відповідав за регіональну політику, готується подати заяву на звільнення.

Зазначається, що це рішення ухвалене на тлі суспільного резонансу щодо непідготовлених об'єктів енергетики та скандалу, пов'язаного з бізнесменом Тимуром Міндічем.

На місце Кулеби розглядають колишню міністерку фінансів Оксану Маркарову.

Нагадаємо, 14 листопада Володимир Зеленський зустрівся з експослом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили можливі напрями співпраці у майбутньому. Президент також зауважив, що цінує готовність Маркарової й надалі працювати заради України.

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
