У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки
В застосунку Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.
"Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається", – зазначили у Міноборони.
Як повідомлялось, у Резерв+ з’явиться особисте фото користувача. У Міноборони вже оголосило про старт тестування функції.
У Міноборони замовили 5 тисяч китайських дронів на 777 млн грнВсі новини »
19 листопада 2025, 11:11Українці скаржаться на дії ТЦК під час мобілізації: омбудсман отримав майже 5 тисяч звернень
05 листопада 2025, 12:46Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп
04 листопада 2025, 12:56
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Пропонували соціальну допомогу: на Буковині аферисти обікрали чоловіка і пенсіонерку
28 листопада 2025, 17:55Офіційно: Андрій Єрмак подав заяву про відставку - Зеленський
28 листопада 2025, 17:35Колишнього футболіста збірної України та Динамо мобілізували: в київському ТЦК зробили заяву
28 листопада 2025, 17:15На Закарпатті група підлітків обікрала термінал
28 листопада 2025, 16:40Поки в ОП у і самого Єрмака відбуваються обшуки – наші антикорупційні органи викликають усе більшу повагу
28 листопада 2025, 16:10У Житомирі Mercedes збив чоловіка на смерть
28 листопада 2025, 15:55У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждала дитина
28 листопада 2025, 14:55На Чернігівщині зупинили мотоцикліста з рекордним рівнем алкоголю в крові
28 листопада 2025, 14:41У Дніпрі жінку судили через заробіток на вебкам: чим все завершилось
28 листопада 2025, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі блоги »