У Резерв+ тепер можна оформити ще один вид відстрочки

фото: tsn.ua

В застосунку Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

"Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається", – зазначили у Міноборони.

Як повідомлялось, у Резерв+ з’явиться особисте фото користувача. У Міноборони вже оголосило про старт тестування функції.