28 листопада 2025, 10:35

Українські АЕС після атак РФ повністю відновили потужність – МАГАТЕ

28 листопада 2025, 10:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українські атомні електростанції, що перебувають під контролем Києва – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – повністю відновили свою потужність після російських атак на енергетику

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву МАГАТЕ.

У заяві агентства зазначено, що всі енергоблоки на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС знову працюють на повну потужність.

"Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Окрім того, всі високовольтні лінії електропередавання, які були втрачені під час атак, відновлено", – повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що після кількох тривалих атак РФ на українську енергетику МАГАТЕ відправить місію для огляду критично важливих підстанцій. Пошкодження цих об’єктів може серйозно вплинути на роботу АЕС та ядерну безпеку. Це буде вже шоста подібна місія агентства.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 19 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були вимушені додатково знизити обсяги генерації електроенергії. Після атак 4 із 9 реакторів були змушені знизити свою потужність.

