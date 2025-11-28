"Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

Фото: ФК "Динамо Киев"

Руководство киевского "Динамо" уволило весь тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским

Об этом идет речь на сайте столичного клуба "Динамо", передает RegioNews.

Решение об отставке Шовковского и его помощников явилось следствием серии неудовлетворительных результатов команды в последних матчах. "Динамо" проиграло четыре из последних пяти поединков во всех соревнованиях, включая поражения от "Колоса", ЛНЗ и кипрской "Омонии".

Вместе с главным тренером свои должности покинули его помощники:

Эмилиан Карас,

Олег Гусев,

Сергей Федоров,

Мацей Кендзерек,

тренер вратарей Михаил Михайлов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк. Он занимал должность наставника юношеской команды "Динамо" U-19. Его предназначение временное, пока клуб определяется с кандидатурой нового главного тренера.

Шовковский в "Динамо"

Александр Шовковский возглавил "Динамо" в ноябре 2023 года после отставки Мирчи Луческу и был утвержден главным тренером в декабре того же года.

Под его руководством клуб завоевал чемпионство в сезоне 2024/2025 – первое "золото" с 2021 года, а также установил рекорд по серии беспроигрышных матчей в чемпионате Украины – 42 игры подряд.

Впрочем, в еврокубках результаты команды оставляли желать лучшего, а нынешний сезон УПЛ киевляне завершают на 7 месте после 13 туров, отставая от главного конкурента "Шахтера" на 10 очков.

