"Динамо" звільнило Шовковського та увесь тренерський штаб

Фото: ФК "Динамо Київ"

Керівництво київського "Динамо" звільнило увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським

Про це йдеться на сайті столичного клубу "Динамо", передає RegioNews.

Рішення про відставку Шовковського та його помічників стало наслідком серії незадовільних результатів команди в останніх матчах. "Динамо" програло чотири з останніх п'яти поєдинків у всіх змаганнях, включно з поразками від "Колоса", ЛНЗ та кіпрської "Омонії".

Разом із головним тренером свої посади залишили його помічники:

Еміліан Карас,

Олег Гусєв,

Сергій Федоров,

Мацей Кендзьорек,

тренер воротарів Михайло Михайлов.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка. Він обіймав посаду наставника юнацької команди "Динамо" U-19. Його призначення тимчасове, поки клуб визначається з кандидатурою нового головного тренера.

Шовковський у "Динамо"

Олександр Шовковський очолив "Динамо" у листопаді 2023 року після відставки Мірчі Луческу і був затверджений головним тренером у грудні того ж року.

Під його керівництвом клуб здобув чемпіонство в сезоні 2024/2025 – перше "золото" з 2021 року, а також встановив рекорд по серії безпрограшних матчів у чемпіонаті України – 42 гри поспіль.

Втім, у єврокубках результати команди залишали бажати кращого, а нинішній сезон УПЛ кияни завершують на 7 місці після 13 турів, відстаючи від головного конкурента, "Шахтаря", на 10 очок.

Нагадаємо, Президент Української асоціації футболу та знаменитий у минулому футболіст Андрій Шевченко увійшов до складу постійних комітетів ФІФА

Читайте також: