Известный украинский эксфутболист возглавил комитет ФИФА

Президент Украинской ассоциации футбола и знаменитый в прошлом футболист Андрей Шевченко вошел в состав постоянных комитетов ФИФА

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что президент УАФ Андрей Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль – член Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Андрея Шевченко – украинский футболист, игравший на позиции нападающего за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси". В 2003 году он стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. Обладатель "Золотого мяча" 2004 – приза, который вручают лучшему футболисту мира. После окончания карьеры игрока возглавлял национальную сборную Украины по футболу.

