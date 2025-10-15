21:32  15 октября
Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 23:14

Известный украинский эксфутболист возглавил комитет ФИФА

15 октября 2025, 23:14
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украинской ассоциации футбола и знаменитый в прошлом футболист Андрей Шевченко вошел в состав постоянных комитетов ФИФА

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что президент УАФ Андрей Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА, а глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль – член Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Андрея Шевченко – украинский футболист, игравший на позиции нападающего за киевское "Динамо", "Милан" и лондонский "Челси". В 2003 году он стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. Обладатель "Золотого мяча" 2004 – приза, который вручают лучшему футболисту мира. После окончания карьеры игрока возглавлял национальную сборную Украины по футболу.

Напомним, на 92-м году жизни скончался первый вратарь львовских "Карпат". Речь идет о Юрии Сусло, который провел за "львов" 77 поединков.

