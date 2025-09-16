Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год

Фото: из личного архива

Известный журналист и писатель Владимир Мыленко, работавший в ведущих спортивных изданиях Украины – журнал "Футбол", сайты football.ua, ua-football.com, – анонсировал появление новой книги. Она посвящена теме, которая сама по себе, в глобальном смысле, пока не пользуется большой популярностью на книжном рынке – украинский футбол. Если же говорить о конкретной теме – это вообще рассказ о первом году независимого украинского футбола. Автор рассказал RegioNews об этой книге, которая называется "1992. Как начинался украинский футбол".

– Давайте начнем с общего. Как и когда началось ваше литературное творчество?

– Это было ровно 10 лет назад, в 2015-м. Я тогда работал заместителем главного редактора одного из ведущих украинских футбольных сайтов. До главного противостояния года, матча между "Барселоной" и "Реалом", мы сделали серию материалов о выдающихся предварительных встречах этих команд. Половину всех материалов, а их было больше 30, сделал я сам.

А потом так сложилось, что ко мне в руки попала книга моего бывшего начальника, которого я могу назвать одним из своих учителей – главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова. Его труд был посвящен всем матчам между украинскими грандами, "Динамо" и "Шахтером". Я тогда подумал – а почему бы мне не сделать такое же, только о грандах испанских? Начал искать информацию, стал писать. Так, в 2016 году появилась на свет моя первая книга – "Полная история Эль Класико".

Дальше были другие, не только футбольные, не только спортивные – я писал об американской астронавтике и американских же президентских выборах, написал художественную повесть о человеке и футболе в его жизни… Словом, было много интересного. Уже вышло более 10 моих книг.

– Начинали вы с зарубежных тем, активно занимались ими. Как пришли к украинскому футболу?

– Здесь свою роль сыграл юбилей. В мае 2024 исполнялось 15 лет с того дня, как украинский клуб, представитель независимой Украины (донецкий "Шахтер") выиграл европейский трофей – Кубок УЕФА. Это было большое, грандиозное, уникальное событие. Но дело было не только в нем.

В 2009 году "Шахтер" стал победителем Кубка УЕФА, завоевав свой первый еврокубок в истории. Фото: из открытых источников.

Во-первых, в том европейском сезоне впервые (и пока последний раз) украинские клубы встретились между собой в международных турнирах. Причем это произошло дважды в течение одного турнира. Для того, чтобы была понятна грандиозность этого события, я отмечу – такие встречи, согласно регламентам соревнований УЕФА, возможны только на решающих стадиях турниров весной. То есть две украинские дуэли в Кубке УЕФА – сначала "Металлист"-"Динамо", а затем, в полуфинале турнира, в шаге от трофея, "Динамо"-"Шахтер" – означали, что у нас тогда было по меньшей мере три клуба реально европейского уровня. Сейчас такое представить просто невозможно.

Кроме того, в украинском футболе тогда произошло много интересных, даже уникальных событий. К примеру, дебютант высшего дивизиона, Премьер-лиги, "Львов", в первом же туре обыграл действующего чемпиона, "Шахтер". А в конце сезона Кубок Украины сенсационно выиграла полтавская "Ворскла". Все это и подтолкнуло меня к мысли о том, что неплохо бы написать книгу о том знаменитом, легендарном и уже немного подзабытом периоде. Так в прошлом году появилась на свет книга "2008/09. Главный сезон украинского футбола".

– 1992 год – это времена, когда не было еще ни одного интернета. Где, как вы собирали материал для новой книги?

– Это действительно проблема. С одной стороны. С другой – если найти подшивки спортивных изданий того времени, то ты получаешь гораздо больше, чем новостная лента интернет-сайта. Ты получаешь картину в целом. И можешь рассматривать ее, как огромное панно, выбирая из нее детали, подсвечивая те или иные моменты.

Подшивки я купил. Какие-то в электронном виде, отсканированные, какие-то – в бумажном. Кроме того, на разных сайтах нашел (где-то бесплатно, где-то за деньги) отсканированные футбольные издания, справочники того времени. Крупинки, как золото в породе, находил в более поздних интервью участников. Ну и сам общался с некоторыми участниками тех событий.

Причем, это были не футболисты, но можно сказать, что информации я получил даже больше. К примеру, о том, где состоялся самый первый матч в истории независимого футбола, в первой половине февраля 1992 года. Это маленький населенный пункт на Закарпатье, в предгорье, куда матч первого раунда первого Кубка Украины занесло, в принципе, случайно. И с тех пор информация много раз извращалась, путалась – а мне удалось докопаться до истины.

– Что, какие события с тех пор вас поразили во время работы над материалом больше всего?

– Здесь можно рассказать и о плюсах, и о минусах. Начнем с минусов. В те годы, именно в 1992-м и чуть позже, Украина потеряла более 10 ведущих своих футболистов, начавших играть за сборную России. Причем даже такие игроки, как Андрей Канчельскис – родившийся в Кировоградской области, играл за украинские клубы, "Динамо" и "Шахтер", из Донецка уехал прямиком в Англию. То есть к России вообще не имел никакого отношения. Но – стал футбольным россиянином.

Андрей Канчельскис. Фото: instagram.com/andrei_kanchelskis

Я пытался понять в процессе работы, как это произошло. Мне кажется, что причиной такого была либо небрежная работа тогдашних футбольных чиновников Украины, либо имел место саботаж. Проще говоря – не особенно они и старались сыграть их за вновь созданную сборную Украины. А какова была причина – не хотели, или их "стимулировали" из-за поребрика, это остается открытым.

Есть и другие примеры, например, такая находка, которой я, честно скажу, горжусь. Да, я нашел информацию о том, что осенью 1991 года, уже после провозглашения независимости Верховной Радой, но до референдума 1 декабря – в Украине на одном из футбольных турниров, не взрослых, конечно, а подростковых, для 15-летних ребят, состоялся уникальный поединок. Это был матч, вдумайтесь – между сборными Украины и СССР! Кажется, это единственный подобный поединок в истории. И наши ребята, некоторые из которых доросли до серьезных успехов во взрослом футболе, его выиграли.

Вот ради того, чтобы люди вспомнили или вообще узнали эти события – я и решил написать эту книгу, по сути, летопись почти потерянной нашей футбольной истории.

– Начало 90-х – это время, которое уже серьезно отличается от нынешнего (и речь не только о войне, даже бытовых, политических, культурных реалиях изменилась). Вы не хотели вспомнить об этом в книге?

– Хотел. И вспомнил. Конечно, тема "1992" – это футбол, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому в процессе работы я придумал как сделать так, чтобы рассказать и о других событиях того периода, которые имели место в Украине.

Это будет десяток тематических блоков-вставок, разбросанных по книге. Здесь читатели – те, которые не застали в 1991-м – узнают, например, как прошли первые выборы президента Украины и референдум за независимость. Я расскажу о том, какая валюта ходила тогда в Украине, каким был курс этой валюты по отношению к доллару.

Конечно, не миновать и культурную жизнь, вспомню о музыкальных фестивалях, о тех редких кинофильмах, которые снимали и выпускали в прокат (или то, что называлось прокатом). Вспомню о людях – ну как можно не вспомнить, что именно тогда, в 1992 году, свою первую роль в кино сыграла одна из лучших украинских актрис времен независимости, Римма Зюбина. А ее партнером по фильму стал мой троюродный дядя Игорь Мыленко. Причем то, что мы родственники – я узнал много лет спустя после того, как впервые увидел его (и мою) фамилию в титрах к одному из фильмов. То есть, здесь еще и такая семейная история имеет место.

Конечно, об Олимпиадах я вспоминаю в этих вставках, а также об авиакатастрофах, которые тоже произошли в 1992 году. Словом, это будет такое напоминание о многогранности и разнообразии жизни в Украине в тот период. Не футболом единственным, так сказать.

– И практический вопрос – где и как можно приобрести вашу книгу?

– Это очень легко сделать, соцсетевые инструменты позволяют это без особых проблем. Книга "1992. Как начинался украинский футбол" имеет специальную страницу в Facebook. Заходите туда, пишете сообщение – и дальше все через пару минут будет готово.

Если читателя заинтересует другие мои книги, можно ознакомиться с ними на моем персональном сайте, в "Книжном магазине ". Там механизм аналогичен – под каждой книгой есть ссылка, клик, сообщение и дальше через пару шагов все будет сделано.

Единственное, что отмечу – "1992" еще только печатается, выйдет она в начале октября. Именно поэтому пока действует акционная цена 680 гривен (а не 800, как будет дальше). Да, цена немаленькая, но и книга, повторюсь, очень большая, самая большая в моей 10-летней литературной биографии. Это действительно целая летопись, которую я хочу донести до максимальной аудитории – что украинцы не забывали, откуда пошел наш независимый футбол, как все начиналось, какие герои тогда были, кто и как торжествовал. Словом, это наша прежде независимая история, и забывать о ней – это, мягко говоря, ошибка. Эту ошибку я и хочу исправить своей новой книгой.