Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование
60% военнослужащих докупают снаряжение за свой счет
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Счетной палаты.
Отмечается, что только 25% военнослужащих удовлетворены государственным снаряжением.
Еще более половины опрошенных недовольны качеством питания.
Кроме того, 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях.
Согласно данным Счетной палаты, продовольствие и вещевое обеспечение в госбюджете 2024 года закладывали всего 44,5% от необходимого; на горюче-смазочные материалы – 73%.
Часть средств осталась неиспользованной (400 млн грн), а более 11 млрд грн оказались в дебиторской задолженности.
