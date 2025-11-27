Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Счетной палаты.

Отмечается, что только 25% военнослужащих удовлетворены государственным снаряжением.

Еще более половины опрошенных недовольны качеством питания.

Кроме того, 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях.

Согласно данным Счетной палаты, продовольствие и вещевое обеспечение в госбюджете 2024 года закладывали всего 44,5% от необходимого; на горюче-смазочные материалы – 73%.

Часть средств осталась неиспользованной (400 млн грн), а более 11 млрд грн оказались в дебиторской задолженности.

