Більше половини військовослужбовців незадоволені харчуванням – дослідження

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Рахункової палати.

Зазначається, що лише 25% військовослужбовців задоволені державним спорядженням.

Ще понад половина опитаних незадоволені якістю харчування.

Крім того, 26% повідомили про нестачу пального у підрозділах.

Відповідно до даних Рахункової палати, продовольство й речове забезпечення в держбюджеті 2024 року закладали лише 44,5% від необхідного; на паливно-мастильні матеріали – 73%.

Частина коштів залишилася невикористаною (400 млн грн), а понад 11 млрд грн опинилися в дебіторській заборгованості.

