21:55  27 листопада
У Чернівцях підпалили синагогу
19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 21:44

Більше половини військовослужбовців незадоволені харчуванням – дослідження

27 листопада 2025, 21:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

60% військовослужбовців докуповують спорядження власним коштом

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Рахункової палати.

Зазначається, що лише 25% військовослужбовців задоволені державним спорядженням.

Ще понад половина опитаних незадоволені якістю харчування.

Крім того, 26% повідомили про нестачу пального у підрозділах.

Відповідно до даних Рахункової палати, продовольство й речове забезпечення в держбюджеті 2024 року закладали лише 44,5% від необхідного; на паливно-мастильні матеріали – 73%.

Частина коштів залишилася невикористаною (400 млн грн), а понад 11 млрд грн опинилися в дебіторській заборгованості.

Нагадаємо, у "Резерв+" з’явиться особисте фото користувача. В Міноборони оголосило про старт тестування функції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна армія забезпечення дослідження
ЄС готує новий оборонний транш для України: 80 млн євро на дрони та ППО
27 листопада 2025, 21:02
Перед гарантіями безпеки – мирна угода: США окреслили умови для України – Politico
27 листопада 2025, 07:46
МВФ виділить Україні понад $8 млрд
26 листопада 2025, 22:22
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу та умов
27 листопада 2025, 23:45
Одна із країн ЄС мотивуватиме українців повертатися додому: що пропонують
27 листопада 2025, 23:41
Стало відомо, скільки ветеранів буде в Україні після війни
27 листопада 2025, 23:26
Зеленський призначив послом України в Сербії випускника академії ФСБ
27 листопада 2025, 23:07
Жодних реальних сигналів про переговори найближчі 2-3 місяці не буде – Кремль просто тягне час
27 листопада 2025, 22:49
У Чернівцях підпалили синагогу
27 листопада 2025, 21:55
Стало відомо, скільки укриттів є в Україні
27 листопада 2025, 21:31
Фронтмен гурту ADAM досі в комі: дружина артиста звернулась до людей
27 листопада 2025, 21:30
"Росія напала на понад 19 країн, жодна не відповідала агресією", – голова дипломатії ЄС Кая Каллас
27 листопада 2025, 21:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »