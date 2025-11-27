Більше половини військовослужбовців незадоволені харчуванням – дослідження
60% військовослужбовців докуповують спорядження власним коштом
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Рахункової палати.
Зазначається, що лише 25% військовослужбовців задоволені державним спорядженням.
Ще понад половина опитаних незадоволені якістю харчування.
Крім того, 26% повідомили про нестачу пального у підрозділах.
Відповідно до даних Рахункової палати, продовольство й речове забезпечення в держбюджеті 2024 року закладали лише 44,5% від необхідного; на паливно-мастильні матеріали – 73%.
Частина коштів залишилася невикористаною (400 млн грн), а понад 11 млрд грн опинилися в дебіторській заборгованості.
Нагадаємо, у "Резерв+" з’явиться особисте фото користувача. В Міноборони оголосило про старт тестування функції.
