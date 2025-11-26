МВФ выделит Украине более $8 млрд

иллюстративное фото: из открытых источников

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, общий объем программы составляет 8,2 млрд. долларов на 4 года.

Предполагается, что программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая нам критически важна в последующие годы.

Как сообщалось, НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году. Об этом заявил глава представительства Альянса в Украине Стюарт Тернер.