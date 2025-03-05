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05 марта 2025, 12:26

Стало известно, сколько в Украине бомбоубежищ

05 марта 2025, 12:26
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фото: rbc.ua
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В Украине на начало 2025 года недостаточно защитных сооружений для защиты населения от вражеских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года, опубликованную на правительственном портале.

Согласно документу, сейчас на подконтрольной правительству Украины территории есть 62 655 объектов, обеспечивающих укрытие 48,8% населения. Из них 19 541 объект – защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения, а остальные 42 443 объекта – простейшие укрытия.

Вместимость защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения обеспечивает укрытие ориентировочно 17,5% населения, а простейших укрытий - 31,3%, в которых в целом можно укрыть примерно половину населения нашей страны.

По состоянию на начало 2025 готовыми к использованию являются 85,3% объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Напомним, правительство выделило 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев.

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