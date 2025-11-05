17:35  05 ноября
Анджелина Джоли ездила в Николаевский ТЦК, чтобы освободить своего охранника – СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 17:55

Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области

05 ноября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Константиновка Донецкой области еще остается около 5 тысяч мирных жителей

Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В самой Константиновке остается около 5 000, а в общине немного больше – где-то 5200 человек. Это данные, предоставляемые местными органами власти. Из Константиновки спецтранспортом еще одиночные эвакуации… Логистика тяжелая, все простреливается, но это еще не Покровск и не Мирноград", – отметил он.

Напомним, по состоянию на начало 2022 года численность населения города Константиновка составила более 78 тысяч человек.

Как сообщалось, в Донецкой области разоблачили 59-летнего агента, который приводил "Ланцеты" на Константиновку. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
население люди Донецкая область общество Константиновка
В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть
05 ноября 2025, 14:35
Россияне готовят порт в Мариуполе к приему военных катеров – Андрющенко
05 ноября 2025, 08:15
Российские войска пытаются закрепиться в Покровске – DeepState
05 ноября 2025, 07:18
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Мы дружим семьями": жена Виталия Козловского отреагировала на поцелуй ее мужа с Могилевской
05 ноября 2025, 19:50
На Житомирщине мужчина воровал из церкви: его могут отправить под стражу
05 ноября 2025, 18:50
Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак украинских дронов - Reuters
05 ноября 2025, 18:41
Стратегический "щит" Днепропетровщины: ВСУ держат Покровско-Мирноградскую агломерацию, сдерживая врага
05 ноября 2025, 18:22
Путин перешел в контратаку к Трампу: что это значит
05 ноября 2025, 18:20
Охранника Анджелины Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать
05 ноября 2025, 18:12
Хищение на судах и катерах на миллионы гривен: в Украине разоблачили схему, где государственные суда отдавали за бесценок
05 ноября 2025, 17:55
В Луцке поймали 54-летнего "охотника на авто": имел при себе спецтехнику для взлома
05 ноября 2025, 17:54
В Ровенской области 43-летнего мужчину арестовали по подозрению в двойном убийстве
05 ноября 2025, 17:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »