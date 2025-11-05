Стало известно, сколько людей до сих пор остаются в Константиновке Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Константиновка Донецкой области еще остается около 5 тысяч мирных жителей

Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В самой Константиновке остается около 5 000, а в общине немного больше – где-то 5200 человек. Это данные, предоставляемые местными органами власти. Из Константиновки спецтранспортом еще одиночные эвакуации… Логистика тяжелая, все простреливается, но это еще не Покровск и не Мирноград", – отметил он.

Напомним, по состоянию на начало 2022 года численность населения города Константиновка составила более 78 тысяч человек.

Как сообщалось, в Донецкой области разоблачили 59-летнего агента, который приводил "Ланцеты" на Константиновку. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.