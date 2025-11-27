Стало відомо, скільки укриттів є в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні станом на листопад 2025 року налічується понад 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити половину населення країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який цитує "Укрінформ".

За його словами, система укриттів налічує понад 62 тисячі об'єктів. Це багато, але недостатньо.

Загалом укриття можуть вмістити половину населення країни, але у прифронтових регіонах таких об'єктів не вистачає.

Відомо, що від початку 2025 року було збудовано 2685 укриттів. В першу чергу згідно з розробленою стратегією укриття створюють у важливих об'єктах – установах освіти, лікарнях, громадських місцях тощо.

