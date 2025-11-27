21:55  27 листопада
У Чернівцях підпалили синагогу
19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
27 листопада 2025, 21:31

Стало відомо, скільки укриттів є в Україні

27 листопада 2025, 21:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні станом на листопад 2025 року налічується понад 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити половину населення країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, який цитує "Укрінформ".

За його словами, система укриттів налічує понад 62 тисячі об'єктів. Це багато, але недостатньо.

Загалом укриття можуть вмістити половину населення країни, але у прифронтових регіонах таких об'єктів не вистачає.

Відомо, що від початку 2025 року було збудовано 2685 укриттів. В першу чергу згідно з розробленою стратегією укриття створюють у важливих об'єктах – установах освіти, лікарнях, громадських місцях тощо.

Нагадаємо, станом на початок березня 2025 року на підконтрольній уряду України території було 62 655 об’єктів, які забезпечували укриття 48,8% населення.

безпека населення Ігор Клименко суспільство укриття
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
