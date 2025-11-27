Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх

фото: tsn.ua

Наш боєць, прикинувшись своїм, підкликав двох російських окупантів до своєї позиції, після чого ліквідував їх стрілецьким вогнем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "ШО НА ФРОНТІ? 18+".

Місце і час бою не повідомляється.

"Воєнна хитрість, або чому важливо знати мову ворога", – йдеться у підписі до відео.

Як повідомлялось, росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області. Українські правоохоронці вже зафіксували черговий воєнний злочин РФ.