Сырский рассказал о ситуации в Покровске

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Блокуем попытки штурмовать города малыми пехотными группами. С этой целью, а также для восстановления утраченных позиций наши определенные подразделения проводят активные действия. За последнюю неделю непосредственно в городе Покровск проведен поиск и уничтожение противника на территории около 11,5 кв. км", – сообщил он.

По его словам, РФ пытается постоянно менять направления атак, использует коварную тактику инфильтрации, в том числе маскируясь под гражданское население или прикрываясь им.

В ходе совещания обсудили вопросы усиления наших подразделений и согласованного применения резервов. Особое внимание – обеспечению продвижения украинских штурмовых подразделений.

Как сообщалось, украинские спецназовцы ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске. Наши бойцы организовали засаду на пути противника.