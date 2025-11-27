Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1140 оккупантов, 3 бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, 214 беспилотников, а также 110 единиц автомобилей и специальной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 27.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 20 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Зафиксировано попадание в районе установок вторичной переработки нефти, после чего на объекте возник пожар.