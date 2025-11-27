Сирський розповів про ситуацію у Покровську

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км", – повідомив він.

За його словами, РФ намагається постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним.

Під час наради обговорили питання щодо посилення наших підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

