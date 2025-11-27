19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 19:44

Сирський розповів про ситуацію у Покровську

27 листопада 2025, 19:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сили оборони зачистили від окупантів понад третину Покровська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км", – повідомив він.

За його словами, РФ намагається постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним.

Під час наради обговорили питання щодо посилення наших підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

Як повідомлялось, українські спецпризначенці ліквідували ворожу ДРГ у Покровську. Наші бійці організували засідку на шляху пересування противника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Донецька область Покровськ втрати росіян Сирський Олександр Станіславович
Втрати РФ станом на 27 листопада 2025: Генштаб оновив дані
27 листопада 2025, 07:22
Перевірки всюди: в Маріуполі розпочалася масштабна зачистка – Андрющенко
27 листопада 2025, 07:05
У Костянтинівці після російського обстрілу загорілася багатоповерхівка
26 листопада 2025, 19:41
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Український десантник, прикинувшись своїм, підкликав російських військових і ліквідував їх
27 листопада 2025, 20:09
Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій "КІА" зіткнувся з трактором
27 листопада 2025, 19:57
Новий український фільм перевершив "Антарктиду" Птушкіна: нова стрічка зібрала понад 8 мільйонів
27 листопада 2025, 19:30
Росіяни знову розстріляли українських військових, які здалися в полон у Запорізькій області
27 листопада 2025, 19:21
ЗСУ втратили контроль над позиціями на Гуляйпільському напрямку
27 листопада 2025, 19:09
Посадовців Полтавської міськради підозрюють у привласненні 5,4 млн грн під час закупівель для ЗСУ
27 листопада 2025, 18:57
В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 28 листопада
27 листопада 2025, 18:49
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами та КАБами: зруйновані будинки, авто та АЗС
27 листопада 2025, 18:48
Україна імпортувала тракторів на понад 700 мільйонів доларів
27 листопада 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »