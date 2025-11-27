В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Украине 28 ноября

фото: tsn.ua

В пятницу, 28 ноября, во всех регионах продолжат действовать графики отключений электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

В заявлении компании говорится, что в Украине 28 ноября будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;

с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев также призвали следить за информацией о графиках на официальных страницах облэнерго в соцсетях, поскольку время и объем ограничений могут изменяться.

Как сообщалось, в большинстве регионов Украины тяжелая ситуация со светом . Самая сложная ситуация в регионах прифронтовых, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.