Как будут выключать свет в Украине 27 ноября
В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Как отмечается, из-за российских обстрелов 27 ноября будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;
- с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В компании призвали украинцев пользоваться электроприборами экономно в периоды, когда есть электроснабжение.
Как сообщалось, 25 ноября после ночной атаки РФ более 100 тысяч украинцев остались без электроснабжения . Для стабилизации энергосистемы в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях были введены аварийные отключения.
