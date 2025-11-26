Как будут выключать свет в Украине 27 ноября

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отмечается, из-за российских обстрелов 27 ноября будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 2,5 очереди;

с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании призвали украинцев пользоваться электроприборами экономно в периоды, когда есть электроснабжение.

Как сообщалось, 25 ноября после ночной атаки РФ более 100 тысяч украинцев остались без электроснабжения . Для стабилизации энергосистемы в Киеве, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях были введены аварийные отключения.