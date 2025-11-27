В "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в Україні 28 листопада
У п'ятницю, 28 листопада, в усіх регіонах продовжать діяти графіки відключень електроенергії
Про це повідомляє RegioNews Із посиланням на "Укренерго".
У заяві компанії йдеться, що в Україні 28 листопада діятимуть наступні обмеження:
- з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 2,5 черги;
- з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців також закликали слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.
Як повідомлялось, в більшості регіонів України важка ситуація зі світлом. Найскладніша ситуація у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.
