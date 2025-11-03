Снег накроет пол Украины уже в конце следующей недели: температура местами опустится ниже 0°, — Ventusky

Погодные карты сервиса «Ventusky» прогнозируют резкое похолодание в Украине уже в конце следующей недели

Согласно прогнозу, с 8-9 ноября страну накроет волна холодного воздуха, а во многих регионах ожидаются первые сильные снегопады, передает RegioNews.

В частности, снег прогнозируют в северных, центральных и западных областях, в частности, на Волыни, Ровенщине, Киевщине, Черниговщине, а также в Карпатах. На востоке и на юге ожидаются дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью опустится до -2…-5°C, а днем в большинстве областей будет колебаться от 0 до +4°C. В Карпатах возможны морозы до -8°C.

Синоптики предупреждают водителей о возможной гололедице и ухудшении видимости на дорогах.

Напомним, зима 2026 года в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, охватывающего в этом году большую территорию, чем обычно.