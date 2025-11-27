Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря

19:44  27 листопада
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У центральних, більшості північних, Одеській та Чернівецькій областях вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укргідрометцентр".

Уночі та вранці в Україні, крім північних та більшості західних областей, місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла.

На півдні та південному сході країни до 9°, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°. У північних, Вінницькій та Черкаській областях 3-8° тепла.

У Києві завтра очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.

Як повідомлялось, у четвер, 27-го листопада найхолодніше буде в західних областях, +2…+6°. Найтепліше буде на півдні та в Криму – до +20.

