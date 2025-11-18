18:17  18 ноября
На кладбище во Львове заканчиваются места для погребения военных
17:11  18 ноября
В Украине завтра прогнозируют мороз и снег
13:35  18 ноября
На Одесщине пограничник за 5 тысяч долларов помогал уклончивому бежать за границу
18 ноября 2025, 17:11

В Украине завтра прогнозируют мороз и снег

18 ноября 2025, 17:11
иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 19 ноября в Украине ожидается холодная погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра по южной части Украины будут двигаться атмосферные фронты, которые обусловят влажную осадку в близлежащих регионах. Поэтому в южной части Украины, а также на Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, местами Черкасской и Кропивницком с районами будет преобладать влажная погода с дождями, которые при более низкой температуре воздуха будут переходить в мокрый снег.

На остальной территории – без существенных осадков.

В ближайшую ночь в западных и северных областях предполагается 0…-4 градуса, на остальной территории +2…+6, днем +3…+8 градусов, только в Крыму будет тепло, +10…+14 градусов.

В Киеве завтра будет холодно, ночью 1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Ранее стало известно, какова погода бдетна Новый год. По прогнозу синоптиков, зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.

