В Украине завтра прогнозируют мороз и снег

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра по южной части Украины будут двигаться атмосферные фронты, которые обусловят влажную осадку в близлежащих регионах. Поэтому в южной части Украины, а также на Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, местами Черкасской и Кропивницком с районами будет преобладать влажная погода с дождями, которые при более низкой температуре воздуха будут переходить в мокрый снег.

На остальной территории – без существенных осадков.

В ближайшую ночь в западных и северных областях предполагается 0…-4 градуса, на остальной территории +2…+6, днем +3…+8 градусов, только в Крыму будет тепло, +10…+14 градусов.

В Киеве завтра будет холодно, ночью 1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Ранее стало известно, какова погода бдетна Новый год. По прогнозу синоптиков, зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.