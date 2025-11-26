14:55  26 ноября
В Киеве будут судить мужчину за изнасилование и разбойные нападения на женщин
11:07  26 ноября
На Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме: детали трагедии
07:46  26 ноября
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
UA | RU
26 ноября 2025, 17:33

Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20

26 ноября 2025, 17:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 27 ноября, самое холодное будет в западных областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, днем в западных регионах ожидается только +2…+6 градусов, а теплее всего будет в южной части и в Крыму, +12…+20 градусов.

В северных областях завтра достаточно тепло, +6…+11 градусов.

На востоке Украины ожидается +8…+12 градусов.

В центре +10…+13, только в Винницкой области холоднее, +5…+7 градусов.

"Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на севере и в центре Украины. На остальной территории без существенных осадков, но все же преимущественно облачно", – говорится в сообщении.

В Киеве 27 ноября пройдет небольшой дождь, днем ожидается до +10 градусов.

Как сообщалось, 26 ноября в Украине прогнозировали потепление до +17 градусов. Теплее всего, традиционно, на юге.

потепление погода Синоптики прогноз
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
