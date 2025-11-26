Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +20

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 27 ноября, самое холодное будет в западных областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, днем в западных регионах ожидается только +2…+6 градусов, а теплее всего будет в южной части и в Крыму, +12…+20 градусов.

В северных областях завтра достаточно тепло, +6…+11 градусов.

На востоке Украины ожидается +8…+12 градусов.

В центре +10…+13, только в Винницкой области холоднее, +5…+7 градусов.

"Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на севере и в центре Украины. На остальной территории без существенных осадков, но все же преимущественно облачно", – говорится в сообщении.

В Киеве 27 ноября пройдет небольшой дождь, днем ожидается до +10 градусов.

Как сообщалось, 26 ноября в Украине прогнозировали потепление до +17 градусов. Теплее всего, традиционно, на юге.