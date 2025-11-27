Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У застосунку "Резерв+" готують чергове оновлення функціоналу. У військово-обліковому електронному документі з’явиться фото військовозобов’язаного. Про старт відкритого тестування повідомили в Міністерство оборони України. За задумом розробників, це має спростити ідентифікацію особи під час перевірки документів.

У відомстві зазначають, що разом із додаванням фото оновлюють дизайн і технічні можливості застосунку. Основна мета змін – зробити підтвердження особи швидшим та зрозумілішим як для користувачів, так і для уповноважених осіб під час перевірок. Оновлений документ у "Резерв+" має відповідати сучасним вимогам до цифрових сервісів.

До тестування можуть долучитися охочі користувачі, попередньо заповнивши спеціальну форму, яку оприлюднило Міноборони. Учасники отримають доступ до оновленого вигляду електронного документа раніше за інших і зможуть оцінити зручність нових рішень.

У міністерстві підкреслюють, що зворотний зв’язок від учасників тестування використають для доопрацювання сервісу. Після завершення перевірки нову функцію планують запровадити для всіх користувачів "Резерв+"ф, щоб зробити військовий облік більш цифровізованим і прозорим.

