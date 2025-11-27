Стало відомо, в яких регіонах найгірша ситуація з електропостачанням

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі "Ми – Україна".

За його словами, найскладніша ситуація у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.

Cаме перераховані регіони найбільше страждають від російських атак. Окупанти застосовують там не тільки ракети та ударні дрони, але й інші атакуючі засоби.

"І в тих умовах у яких працюють ремонтні бригади у цих областях - умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша", – підсумував він.

Раніше ми повідомляли про те, як вимикатимуть світло в Україні 27 листопада. Українців закликали користуватися електроприладами економно в періоди, коли є електропостачання.