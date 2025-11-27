Ілюстративне фото

У другій половині листопада закупівельні ціни на свиней забійних кондицій продовжують зміцнюватися. Після падіння цін у жовтні ціни знову почали зростати

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

Більшість учасників ринку підвищили ціни на 3-5 гривень за кілограм. При цьому маса товарних партій реалізовується по 85 гривень за кілограм. Середньозважена ціна на ринку цього тижня досягла 85,25 гривні за кілограм. Це на 5,7% вище, аніж минулого тижня.

"Відновлення котирувань після різкого та значного обвалу упродовж жовтня та на початку листопада є закономірним і сезонно типовим, підкріплюється звістками від виробників про запити на додаткові товарні партії", - кажуть експерти.

При цьому учасники ринку мають різні думки. Одні вважають, що корекція котирувань продовжиться, хоча і менш інтенсивно. Інші переконані, що ще буде зниження цін, враховуючи достатню пропозицію живої свинини та зростання інтересу до імпортної продукції.

Фахівці прогнозують збереження стабільності цін дозволить ринку, що дозволить пройти передсвятковий період і адаптуватися до сезонних змін наприкінці року та на початку наступного.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.