Доїхати потягом до Німеччини з України можна буде лише з однією пересадкою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подорожувати поїздами до Центральної Європи та повертатись до України стане ще легше і комфортніше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

"З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% – замість 11 прямих потягів курсуватиме 17. А це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потяги з Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра приходять до Перемишля встик до поїздів на Лейпциг, Мюнхен та Берлін.

З Дніпра також запускається маршрут до пагорба з пересадками через Варшаву до Берліна.

Також є нічні поїзди EC430 і EC440 до Берліна з Перемишля та Пагорба.

Маршрути синхронізовані з польськими та німецькими залізницями.

Раніше Укрзалізниця попередила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест. Відтепер потяг №99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в Молдові. Ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш, Окница.