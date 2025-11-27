В Украине – 116 тысяч новых случаев ОРВИ: эпидпорог не превышен

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной. Эпидемический порог не превышен ни в одной области

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

За период с 17 по 23 ноября ОРВИ заболели 116 107 человек, из них 68 359 детей, что на 5,9 % больше, чем неделей ранее. Летальные случаи, связанные с гриппом или другими ОРВИ, кроме COVID‑19, не зафиксированы.

Заболеваемость COVID‑19 продолжает снижаться: за неделю зафиксировано 548 новых случаев, что на 25,7 % меньше, чем неделей ранее. Два человека скончались от осложнений COVID‑19. Оба умерших не были вакцинированы в течение последних 12 месяцев.

Всего с начала эпидсезона (29 сентября – 23 ноября) ОРВИ заболели 951 957 человек, что на 2,6 % больше аналогичного периода прошлого сезона.





Чтобы уберечься от респираторных инфекций в общественном транспорте или помещениях с большим количеством людей, врачи советуют:

Минимизировать контакт с поверхностями (поручнями, ручками) и используйте антисептик после прикосновения.

По возможности держать дистанцию, даже полметра уменьшает риск заражения.

Использовать антисептик сразу же после выхода из транспорта или людного помещения.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.