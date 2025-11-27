В Україні – 116 тисяч нових випадків ГРВІ: епідпоріг не перевищено

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) в Україні залишається стабільною. Епідемічний поріг не перевищено в жодній області

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За період із 17 до 23 листопада на ГРВІ захворіли 116 107 осіб, з них 68 359 дітей, що на 5,9 % більше, ніж тижнем раніше. Летальних випадків, пов'язаних із грипом або іншими ГРВІ, окрім COVID‑19, не зафіксовано.

Захворюваність на COVID‑19 продовжує знижуватися: за тиждень зафіксовано 548 нових випадків, що на 25,7 % менше, ніж тижнем раніше. Дві людини померли від ускладнень COVID‑19. Обидва померлі не були вакциновані протягом останніх 12 місяців.

Загалом з початку епідсезону (29 вересня – 23 листопада) на ГРВІ захворіли 951 957 осіб, що на 2,6 % більше аналогічного періоду минулого сезону.





Щоб уберегтися від респіраторних інфекцій у громадському транспорті чи приміщеннях із великою кількістю людей лікарі радять:

Мінімізувати контакт із поверхнями (поручнями, ручками) і використовуйте антисептик після дотику.

За можливості тримати дистанцію, навіть пів метра зменшує ризик зараження.

Використовувати антисептик одразу після виходу з транспорту чи людного приміщення.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.