22:09  26 листопада
У Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною
17:33  26 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає: де температура може піднятись до +20
15:52  26 листопада
На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди
26 листопада 2025, 21:22

В Україні можуть змінити систему поповнення бойових бригад

26 листопада 2025, 21:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зеленський доручив переглянути систему поповнення бойових бригад

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що під час поїздок до фронтових районів було отримано багато запитів від бригад, в тому числі щодо справедливого розподілу особового складу між бригадами.

"Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, зараз є і доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу Президента та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення", – заявив Зеленський.

Як повідомлялось, раніше США пропонували скоротити армію до 600 тисяч, але згодом Київ погодився на ліміт у 800 тисяч військових. Зеленський у той же час повідомляв, що у ЗСУ служать близько 880 тисяч бійців, тож оновлений план враховує реальний стан оборони та відмовляється від жорстких обмежень.

Всі новини »
Всі публікації »
