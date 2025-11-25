Фото: иллюстративное

Переговорный процесс по американскому мирному плану выходит на новый этап после согласования ключевых оборонных параметров между союзниками

Об этом сообщает РБК, передает RegioNews.

В новой редакции американского мирного плана нет больше пункта про ограничение численности Вооруженных сил Украины. Кроме того в публикации издания отмечают, что вопрос стал одним из ключевых при доработке документа делегациями США, Украины и европейских партнеров.

По данным Financial Times, изначально США предлагали сократить армию до 600 тысяч, но впоследствии Киев согласился на лимит в 800 тысяч военных. Зеленский ранее сообщал, что в ВСУ служат около 880 тысяч бойцов, так что обновленный план учитывает реальное состояние обороны и отказывается от жестких ограничений.

Далее чувствительные положения планируют вынести на обсуждение президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Речь идет о территориальных вопросах и американских гарантиях безопасности, согласование которых важно для дальнейшего движения переговоров и формирования общей позиции Украины перед возможными контактами с Россией.

Американская и украинская делегации уже провели серию встреч для уточнения деталей документа. CBS сообщает, что Киев в целом поддержал условия и ожидает реакции Москвы. В США продолжают согласовывать текст с европейскими партнерами, тогда как в Кремле подтвердили получение первоначального варианта. Лавров заявил, что Россия ожидает финальную редакцию и допускает возможность использования плана в качестве основы для переговоров.

Ранее сообщалось, в столице ОАЭ стартовали срочные прямые переговоры между Украиной и Россией, сопровождающиеся активной дипломатией США. Делегацию Украины возглавляет Кирилл Буданов, а министр армии США Дэн Дрисколл неожиданно прибыл в Абу-Даби для обсуждения ситуации с российскими представителями.